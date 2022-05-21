انخفاض درجات الحرارة بمحافظة سوهاج.. طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا

تشهد محافظة سوهاج اليوم السبت 21مايو 2022 انخفاض نسبي بدرجة الحرارة حيث تنخفض بأكثر من خمسة درجات عن الايام السابقة.

درجات الحرارة اليوم في سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة العظمي اليوم بمحافظة سوهاج 31 درجة مئوية في طقس معتدل الحرارة مشمس نهارا، بينما تبلغ الصغري 19 درجة مئويه في طقس لطيف معتدل الحرارة ليلا.

وتوضح الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة النيلي يرجع إلى تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة التي أدت لتلطيف الأجواء واعتدال فى درجات الحرارة حيث درجة الحرارة حاليا على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوف نتيجة دخول الهواء البارد.

استمرار الطقس الربيعي 48 ساعة

ومن المتوقع أن يستمر الاعتدال فى درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال 48 ساعة القادمة، حيث يقل سطوع أشعة الشمس خاصة على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى تحسين الشعور بدرجة الحرارة.

وتوجد فرصة لسقوط امطار على الدلتا والسواحل الشمالية بنسبة تصل إلى 30٪.

نشاط رياح وارتفاع أمواج بمحافظة الاسكندرية

وعلى شواطئ الاسكندرية يوجد نشاط رياح وارتفاع للامواج، إذ تنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط لتتراوح من 15:20 عقدة كما تزداد سرعة هباتها وعلي إثرها ترتفع الامواج لتصل الي 2 متر وتزيد علي شواطئ الاسكندرية ومطروح.

وتبلغ درجات الحرارة الان علي الاسكندرية 26 درجة وعلي مطروح 22 درجة وسرعة الرياح 17 عقدة.