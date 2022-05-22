الغرفة المشتركة للفصائل: الاحتلال لن ينجح في فصل الجغرافيا الفلسطينية

أكدت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، خلال المؤتمر الوطني لقطاع غزة، أنّ الاحتلال لن ينجح بفصل الجغرافيا الفلسطينية والاستفراد بالشعب الفلسطيني والقدس المحتلة مهما فعل.

ووفقًا لما قاله الناطق باسم الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، خلال المؤتمر الذي أُقيم إحياءً للذكرى السنوية الأولى لمعركة «سيف القدس»، فإن المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها عبر صواريخ القدس وصاروخ الكورنيت، مشيرًا إلى أنّ يدها كانت العليا حتى نهاية المعركة.

ملحمة وطنية غير مسبوقة

وأضاف الناطق أن معركة سيف القدس شكلت ملحمة وطنية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنها جعلت الاحتلال الإسرائيلي عاجزًا أمام نار الشعب الفلسطيني التي اشتعلت في الميادين، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية خلال تلك المعركة وضعت علامة فارقة في عمر الاحتلال الذي بدأ يتحسس سنوات عمره ويعد ما تبقى، مؤكدًا أن الاحتلال يضع ألف حساب في خوض معركة في غزة.

الحرب على غزة 2021

والحرب على غزة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي عام 2021 وتحديدًا في شهر مايو، سمتها إسرائيل عملية حارس الأسوار، فيما أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية سيف القدس، ولعبت حماس الدور الأكبر في الحرب جانب المقاومة الفلسطيني في نزاع بدأ يوم 10 مايو 2021 تزامنًا مع الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وارتقى خلال تلك المعركة أكثر من 200 فلسطيني، إضافة إلى مقتل أكثر من 13 فلسطينيا في الحرب التي انتهت يوم 21 مايو 2021 بهدنة تمت بجهود مصرية.