إشادات واسعة بفيلم «فارس» بعد أيام من عرضه

استطاع فيلم فارس، الذي بدأ عرضه منذ أيام بدور العرض السينمائي، أن يحظى بردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لينال إعجاب الجمهور.

تفاعل الجمهور مع فيلم فارس

تفاعل رواد السوشيال ميديا عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمشاهد الأكشن والقصص الإنسانية التي ظهرت في سياق الأحداث الدرامية للفيلم السينمائي، وكان بعضها تحت المياه، ظهرت بها الفنانة إيمان العاصي بشكل مفاجىء للجمهور، بالإضافة إلى مشاهد المعارك التي ظهر بها الفنان أحمد زاهر في أولى بطولاته السينمائية، وجاءت تعليقاتهم إيجابية حول الأحداث، وجودة ومصداقية الصورة وإبهارها، والتكلفة الإنتاجية والمستوى الإنتاجي.

ومن أبرز تعليقات رواد التواصل الاجتماعي حول فيلم فارس «فيلم يستحق المشاهدة».. «الاختيارات قوية».. «الفيلم يجنن».. «من السهل أنك تعمل أكشن بره المياه.. وتقنع ممثل أنك تكتفه جوه عربيته، وتنزله تحت الميه شابو إيمان العاصي».. وغيرها العديد التعليقات حول العمل.

منتج الفيلم يعرب عن سعادته

أعرب منتج الفيلم أيمن يوسف عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي رصدها منذ بداية طرح الفيلم السينمائي في دور العرض، مؤكدا أنه خصص ميزانية ضخمة للفيلم ليخرج بهذا الشكل المختلف، سواء في تصميم المعارك على يد خبراء عالميين، أو المشاهد الصعبة التي احتاجت لمواقع تصوير مختلفة، بالإضافة إلى حرصه على خروج كل مشهد على أكمل وجه.

فيلم فارس بطولة الفنان أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، وباميلا الكيك، صلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبوألنجا، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، ومن إنتاج شركة الجذور للانتاج السينمائي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن.