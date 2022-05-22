وائل كفوري وكاظم الساهر وحماقي وإليسا وأحمد سعد في موسم جدة 22

تتواصل في السعودية فعاليات موسم جدة 2022؛ بالعديد من البرامج المتنوعة، والعروض المشوقة، والتجارب العالمية الجديدة؛ وذلك في 9 مناطق فعاليات؛ تشهد نحو 2800 فعالية ترفيهية، وثقافية، وفنية، وسياحية مختلفة .

وخلال الأيام الماضية، أحيا العديد من الفنانين سهرات فنية من ضمنهم وائل كفوري وكاظم الساهر وإليسا ونجوى كرم وعبدالله الرويشيد وأحمد سعد وحسن شاكوش وعمر كمال، ويشهد الأسبوع الحالي مشاركة الفنان محمد حماقي والفنانة أصالة بحفلين منفصلين.

وتتميز مناطق فعاليات موسم جدة لهذا العام بتنوع الخيارات فيها، وتلبيتها لكافة الرغبات والأذواق، واستقطابها للعديد من الزوار والسياح من خارج المملكة، حيث تتوزع الفعاليات على عدة مناطق في مدينة جدة التي تتميز بإطلالتها البديعة على ساحل البحر الأحمر، وسط إقبالٍ لافت من الزوار عليها نفدت معه تذاكر العديد من الفعاليات اليومية .

وتجد الأسر وأطفالهم في "جدة بيير" وجهاً جديداً للترفيه عبر أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب كافة الأعمار؛ وتعد جدة بيير أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر الأحمر، كما تشهد منطقة سيتي ووك إقامة فعاليات متنوعة في 9 مواقع بعضها تقام لأول مرة على مستوى المنطقة، حيث استقطبت "سيتي ووك" نجوم المانجا وعشاق الأنيمي العالمية في أول مدينة أنيمي من نوعها في العالم، إلى جانب فعاليات وبرامج عديدة جذبت الآلاف من الزوار خلال الأيام الماضية .

وفي "جدة سوبردوم" المخصصة للمعارض؛ شهد الموسم إقامة مهرجان الصيف للألعاب الذي قدم لزواره ألعاباً تعرض لأول مرة وسط أجواء كرنفالية من الفرح والمتعة للصغار؛ كما حظيت منطقة "جدة التاريخية" وسط المدينة بإقبال لافتٍ من السياح والزوار الأجانب الذين تستهويهم عراقة المكان وعبق التراث للاطلاع على التنوع الثقافي والحضارية الذي تتميز فيه المنطقة.

كما يجد السياح في منطقة "نادي جدة لليخوت" إحدى مناطق موسم جدة؛ مكاناً مميزاً لعشاق البحر وتجارب المطاعم العالمية والأجواء البحرية الفاخرة، بينما تشهد عروض "سيرك دو سوليه" المثيرة إقبالاً متزايداً من زوار جدة وعشاق السيرك، التي تعرض يومياً مجموعة من الفقرات المشوقة يقدمها عارضون عالميون من عدة دول.

وتستقطب "جدة جنغل" العديد من عشاق الطبيعة والأدغال والحيوانات البرية والطيور؛ حيث يجدون أنفسهم بين أكثر من 1000 نوع من الحيوانات؛ يتجاوز بعضها عمره 150 عامًا، ونحو 200 نوع من الطيور النادرة، كما تتيح جنغل لزوارها تجربة الغابة والسفاري والعديد من التجارب الأخرى المشوقة .

وفي "حديقة الأمير ماجد" يجد زوار جدة أنفسهم وسط بازار عالمي، وكرنفال من الفرح حيث تحولت الحديقة الأكبر من نوعها في جدة لملتقى للثقافات العالمية، وتقام فيها نهاية كل اسبوع فعاليات تجسد ثقافات الدول وحضاراتها العريقة لتنقل الزائر في رحلة مميزة وتجربة مختلفة لهذه الدول، بينما تستهوي زوار جدة منطقة "جدة آرت بروميناد" المطلة على الواجهة البحرية بفعالياتها وعروضها اليومية المتنوعة ومطاعمها الفاخرة .

وتتزين مناطق فعاليات موسم جدة كل يوم بعروض الألعاب النارية، وتكامل الخدمات ودقة التنظيم، إضافة إلى تنوع الفعاليات، وعالمية كثير من البرامج، والمعارض، والمسرحيات، والحفلات الغنائية التي يقدمها الموسم؛ لترسم كرنفالاً من الفرح جعل جدة غرب السعودية وجهة دائمة للسياحة العالمية .