إسلام عنان: مرض جدري القرود لم يتحول إلى جائحة عالمية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن تحول أي مرض إلى جائحة عالمية دائما ما يحتاج إلى معامل انتشار عالي الكثافة وزيادة في معدلات الوفاة بسببه، لافتا إلى أن معامل الانتشار بالنسبة لمرض جدري القردة حتى الآن لا يزال أقل من 1% من نسب الإصابات، أما وعن نسب الوفيات فهي ما زالت أيضا حتى الآن أقل من 1%.

عنان: المرض يحتاج انتقاله إلى رذاذ كبير الحجم من مريض لآخر

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ذلك المرض يحتاج لانتقال رذاذ كبير الحجم من مريض لآخر، أو انتقال الحويصلات من المريض لآخر أو الاتصال الجنسي، «طرق العدوى نفسها صعبة شوية».

عنان: في سنة 1980 مبقاش فيه تطعيم للجدري

واستطرد: «في سنة 1980 مبقاش فيه تطعيم للجدري لأنه اختفى على مستوى العالم، لكن ما يوجد هو الجديري المائي، وفيه شركة أمريكية حصلت على رخصة بتصنيع اللقاح وكان نسبة الشفاء 80%».

وأوضح أن تسليط الضوء على هذا المرض المنتشر حديثا كان الفضل فيه يعود إلى جائحة كوورنا، «بدأ التسليط على الأوبئة والاهتمام بها يتضاعف بعد ظهور جائحة فيروس كورونا، لأن فكرة تحويل المرض من الحيوان للإنسان أصبح شيء مقلق لكل البشرية، وده تاني مرض يجيلنا من الحيوانات البرية».

وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أنّ التعافي من الإصابة بمرض جدري القرود تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع داخل المستشفى، مع تلقي العلاج اللازم، موضحًا أنّ مرض جدري القرود ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، لكن من إنسان إلى إنسان صعب للغاية؛ لأنّه يحتاج للعدوى عن طريق اللعاب أو كمية كبيرة من الرذاذ، مشيرًا إلى أنّ العدوى به تتم عن طريق العض أو جرح حيوان مصاب به لإنسان.