«الصحة العالمية» تحذر: كورونا لم ينتهي.. وارتفاع الإصابات فى 70 دولة

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، من أن جائحة كورونا لم تنته بعد، على الرغم من انخفاض الحالات المبلغ عنها منذ ذروة موجة أوميكرون.

وقال جيبريسوس، للمسؤولين المجتمعين في جينيف لافتتاح الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، إن «رفض الاختبار والتسلسل يعني أننا نعمي أنفسنا عن تطور الفيروس»، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل لم يتم تطعيمهم بعد.

وفي تقرير أسبوعي الخميس الماضي، عن الوضع العالمي، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا يبدو أنه استقر بعد أسابيع من التراجع منذ آواخر مارس، في حين انخفض العدد الإجمالي للوفيات الأسبوعية.

ارتفاع وفيات كورونا فى أفريقيا

قال تيدروس، إنه بينما كان هناك تقدم، حيث تم تطعيم 60% من سكان العالم، «لم ينته الأمر في أي مكان حتى ينتشر في كل مكان» وفقا لقناة «abc».

وأضاف أن الحالات المبلغ عنها تتزايد في ما يقرب من 70 دولة في جميع المناطق، وهذا في عالم انخفضت فيه معدلات الاختبار.

وتابع مدير الصحة العالمية، أن الوفيات المبلغ عنها آخذة في الارتفاع في إفريقيا، القارة ذات التغطية الأقل للتطعيم، و57 دولة فقط -كلها تقريبا غنية- قامت بتلقيح 70% من سكانها.

مدير الصحة العالمية: لن يختفي الوباء بطريقة سحرية

وقال إنه بينما تحسنت إمدادات اللقاحات في العالم، هناك التزام سياسي غير كاف لطرح اللقاحات في بعض البلدان، وثغرات في القدرة التشغيلية أو المالية في بلدان أخرى.

وتابع تيدروس: «بشكل عام، نرى التردد في اللقاحات مدفوعًا بمعلومات مضللة ومعلومات مضللة»، قائلا «لن يختفي الوباء بطريقة سحرية، لكن يمكننا إنهاءه».

ومن المتوقع أن يتم تعيين تيدروس لفترة ثانية مدتها خمس سنوات هذا الأسبوع في جمعية الصحة العالمية، الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز 527.2 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.