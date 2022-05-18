إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الأربعاء، إصابة الوزير كزافييه بيسيرا بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة، وذلك بعد ساعات من تأكيد إصابة ابنة الرئيس الأمريكي جو بادين بفيروس كورونا.

الصحة الأمريكية: الوزير ثبتت إصابته بكورونا خلال وجوده في ألمانيا

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه ثبت إصابة الوزير بفيروس كورونا خلال وجوده في ألمانيا قبل اجتماعات مجموعة السبع لوزراء الصحة، حيث كانت نتائج الاختبارات التي أجريت للوزير إيجابية، وذلك حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضافت وزارة الصحة الأمريكية، أن الوزير حصل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا وكذلك الجرعة المعززة.

وزير الصحة الأمريكي يواصل العمل من داخل العزل ببرلين

وتابعت: «وزير الصحة يواصل العمل بمعزل عن الآخرين خلال وجوده في العزل ببرلين، ويتطلع إلى استئناف الاجتماعات الشخصية في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيان الوزارة إلى أن آخر مرة زار فيها بيسيرا البيت الأبيض، كانت الخميس الماضي، ولم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال وثيق به وقتها.