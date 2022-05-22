القوات الأوكرانية تستعد لهجوم محتمل عبر الحدود البيلاروسية

أقدمت القوات الأوكرانية على بناء خط دفاعات جديد على طول الحدود الشمالية للبلاد غير المحصنة سابقًا مع بيلاروسيا وسط مؤشرات لهجوم آخر، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

نشر قوات خاصة بيلاروسية على حدود أوكرانيا

ويشار إلى أنّ القوات الروسية شنت عمليتها العسكرية على أوكرانيا عبر الحدود البيلاروسية في فبراير الماضي عندما حاولت الاستيلاء على العاصمة كييف، وفي 10 مايو الجاري، أعلن قائد الجيش البيلاروسي فيكتور غوليفيتش، نشر القوات الخاصة والمعدات البيلاروسية ردًا على ما وصفه بـ«التهديد الجنوبي» من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، وتجري بيلاروسيا مناورات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا منذ أوائل مايو.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أقرب حليف لروسيا في حربها بأوكرانيا، فحث التحالف العسكري الذي تقوده روسيا، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على البقاء موحدا بشأن أوكرانيا، واتهم الغرب بإطالة أمد الصراع.

مقاتلون على طول الحدود

ويشار إلى أنّه في الغابات على طول الحدود البيلاروسية، تعمل وحدة دفاع إقليمية أوكرانية مكونة من مقاتلين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 عامًا، على إدارة شبكة من الخنادق والمواقع التي تم إنشاؤها منذ الغزو في فبراير.

وقبل فبراير الماضي، كان جزء كبير من حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا يتألف من نقاط تفتيش صغيرة تشبه الأكشاك اخترقتها الدبابات الروسية بسهولة.

وبعد يومين من الغزو، أغلقت أوكرانيا جميع معابرها الحدودية مع روسيا.

في تحليلها للتهديد من بيلاروسيا، قالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي، إن وجود القوات البيلاروسية على الحدود من المحتمل أن يمنع أوكرانيا من نشر عمليات الدعم على جبهة دونباس، ووضعت القوات الأوكرانية مسلحين ببنادق AK47 وعشرات من الرجال في كل موقع، ويأمل المقاتلون في عدم استخدام القوات الغازية الحدود البيلاروسية مرة أخرى.