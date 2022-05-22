ياسمينا العبد على السجادة الحمراء لفيلم «top gun maverick» في لندن

لفتت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، الأنظار إليها، خلال حضورها العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم الفنان العالمي توم كروز «top gun»، بحضور صناع العمل، ودوق ودوقة كامبريدج الأميران ويليام، وكايت مندلتون في ليستر سكواير- لندن، في أثناء تواجدها هناك للاحتفال بمسلسلها الجديد «Theodosia» وعرضه علي منصة BBC iplayer، وإجراء عدد من المقابلات واللقاءات التلفزيونية.

ياسمينا العبد تُشارك في فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري

على جانب آخر، تنتظر ياسمينا طرح فيلمها الجديد «فضل ونعمة»، تأليف أيمن وتار ويلعب بطولته النجمان هند صبري وماجد الكدواني، وإخراج رامي إمام، في ثاني تعاون بين ياسمينا وهند صبري بعد مسلسل «البحث عن علا».

الجدير بالذكر أن ياسمينا العبد، هي ممثلة سويسرية مصرية ولدت ونشأت في جنيف، سويسرا، تعيش حاليًا بين القاهرة ودبي ولندن، تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ولهجات مختلفة.

بدأت شهرتها في مصر بعد ظهورها في مسلسل «البحث عن علا» الذي تم عرضه علي منصة نتفليكس، مع المخرج هادي الباجوري، و الفنانة هند صبري، وعالميا بمسلسل المغامرات الخيالية «ثيودوسيا».

مسيرة فنية لـ ياسمينا العبد منذ طفولتها

ظهرت موهبة ياسمينا وهي في سن التاسعة، حيث تميزت بأداها في فصول الباليه والغناء اثناء وجودها في سويسرا، لتدعم تلك الموهبة بعدد من الورش الفنية في مصر و خارجها علي يد مجموعة من المتخصصين، منهم: المخرج خالد جلال، مروة جبريل من ستارز أكاديمي، انتصار عيسى، كما درست غناء المسرح الموسيقي مع LAMDA London ، والدراما مع TRINITY London. وبالمثل، درست أنواعًا مختلفة من الرقص في مدرسة الفنون المسرحية المتنوعة بدبي.

شاركت ياسمينا في عدد من التجارب السينمائية الهامة منها دور البطولة في فيلم «ظل القاهرة» للمخرجة تارا شحاتة (2018)، وشاركت مع زيد أبو حمدان و صبا مبارك في فيلم «بنات عبدالرحمن» (2021).