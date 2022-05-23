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مواعيد وإجراءات استلام أراضي مدينة أكتوبر الجديدة.. بداية من الأربعاء

كتب:

منة عبده
07:59 ص | الإثنين 23 مايو 2022
أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

يستعد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، خلال هذه الأيام، لتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني، بمنطقة شمال الواحة داخل المدينة، حيث سيبدأ تسليم قطع الأراضي للفائزين بها، بداية من يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، وحتى الخميس 4/8/2022.

إجراءات استلام أراضي مدينة أكتوبر الجديدة 

1- على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

2- القيام بإنهاء إجراءات التعاقد.

3- التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.

مواعيد استلام أراضي مدينة أكتوبر الجديدة

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1: 40، يوم الأربعاء 1/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الخميس 2/6/2022، بمدينة أكتوبر الجديدة

- القطع من 81: 120، يوم الأحد 5/6/2022.

- القطع من 121: 160، يوم الإثنين 6/6/2022.

- القطع من 161: 184، يوم الثلاثاء 7/6/2022.

- القطع بالمجاورة الثانية من 1: 38، يوم الأربعاء 8/6/2022.

- القطع من 39: 75، يوم الخميس 9/6/2022.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1: 40، يوم الأحد 12/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الإثنين 13/6/2022.

- القطع من 81: 120، يوم الثلاثاء 14/6/2022.

- القطع من 121: 150، يوم الأربعاء 15/6/2022.

- القطع بالمجاورة الرابعة من 1: 38، يوم الخميس 16/6/2022.

- القطع من 39: 75، يوم الأحد 19/6/2022.

- القطع بالمجاورة الخامسة من 1: 40، يوم الإثنين 20/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الثلاثاء 21/6/2022.

- القطع بالمجاورة السادسة من 1: 40، يوم الأربعاء 22/6/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الخميس 23/6/2022.

- القطع من 81: 120، يوم الأحد 26/6/2022.

- القطع من 121: 160، يوم الإثنين 27/6/2022.

- القطع من 161: 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022.

- القطع من 201: 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1: 40، يوم الأحد 3/7/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الإثنين 4/7/2022.

- القطع من 81: 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022.

- القطع بالمجاورة الثامنة من 1: 45، يوم الأربعاء 6/7/2022.

- القطع من 46: 90، يوم الخميس 7/7/2022.

- القطع من 91: 135، يوم الأحد 17/7/2022.

- القطع من 136: 177، يوم الإثنين 18/7/2022.

- القطع بالمجاورة التاسعة من 1: 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الأربعاء 20/7/2022.

- القطع من 81: 116، يوم الأحد 24/7/2022.

- القطع بالمجاورة العاشرة من 1: 40، يوم الإثنين 25/7/2022.

- القطع من 41: 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022.

- القطع من 81: 138، يوم الأربعاء 27/7/2022.

- تخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 : الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.