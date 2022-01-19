مواعيد وإجراءات استلام أراضي مدينة أكتوبر الجديدة.. حتى 17 مارس المقبل

يستعد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، خلال هذه الأيام، للبدء في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، بمنطقة شمال المطار، وذلك بالمجاورات «1، 2، 3»، للعملاء الفائزين بها بالقرعة العلنية، بداية من الأحد المقبل الموافق 23 من يناير الجاري، ويستمر التسليم حتى الخميس الموافق 17 من مارس المقبل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواعيد وإجراءات استلام قطع الأراضى بمدينة أكتوبر الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة، فى بيان لها.

مواعيد استلام قطع أراضى مدينة أكتوبر الجديدة

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 121 : 167، يوم الأحد 23/1/2022.

- تسليم القطع من 168 : 213، يوم الإثنين 24/1/2022.

- تسليم القطع من 214 : 265، يوم الثلاثاء 25/1/2022.

- تسليم القطع من 266 : 303، يوم الأربعاء 26/1/2022.

تم تخصيص يوم الأحد 30/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 276 : 329، يوم الإثنين 31/1/2022.

- تسليم القطع من 330 : 384، يوم الثلاثاء 1/2/2022.

- تسليم القطع من 385 : 430، يوم الأربعاء 2/2/2022.

- تسليم القطع من 431 : 480، يوم الخميس 3/2/2022.

- تسليم القطع من 481 : 529، يوم الأحد 6/2/2022.

- تسليم القطع من 530 : 584، يوم الإثنين 7/2/2022.

- تسليم القطع من 585 : 643، يوم الثلاثاء 8/2/2022.

- تسليم القطع من 644 : 679، يوم الأربعاء 9/2/2022.

- تسليم القطع من 680 : 721، يوم الخميس 10/2/2022.

- تم تخصيص يوم الأحد 13/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266 : 307، يوم الإثنين 14/2/2022.

- تسليم القطع من 308 : 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

- تسليم القطع من 350 : 398، يوم الأربعاء 16/2/2022.

- تسليم القطع من 399 : 443، يوم الخميس 17/2/2022.

- تسليم القطع من 444 : 490، يوم الأحد 20/2/2022.

- تسليم القطع من 491 : 532، يوم الإثنين 21/2/2022.

- تسليم القطع من 533 : 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022.

- تسليم القطع من 578 : 618، يوم الأربعاء 23/2/2022.

- تسليم القطع من 619 : 662، يوم الخميس 24/2/2022.

- تسليم القطع من 663 : 696، يوم الأحد 27/2/2022.

- تسليم القطع من 697 : 752، يوم الإثنين 28/2/2022.

وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022 : الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022 : الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

إجراءات استلام قطع أراضى مدينة أكتوبر الجديدة

1- يقوم العميل الفائز بقطع أرض ضمن الطرح بمدينة أكتوبر الجديدة، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع الحى الـ12 بمدينة أكتوبر.

2- يقوم العميل الفائز بقطعة الأرض بإبنهاء إجراءات التعاقد.

3- التوجه إلى جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، لإنهاء إجراءات الاستلام، ومن ثم الحصول على قطعة الأرض المخصصة له.