تفاصيل مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني.. واتهامات ضمنية لإسرائيل

لقى عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني، يسمى العقيد صياد خدائي، مصرعه خارج منزله في طهران اليوم، على يد مسلحين مجهولين على دراجة نارية، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي.

على الرغم من أن الحرس الثوري لم يقدم سوى تفاصيل قليلة عن الهجوم الذي وقع في وضح النهار في قلب العاصمة الإيرانية طهران، ألقى الحرس الثورى باللوم في القتل على إسرائيل.

وأقرت وزارة الخارجية الإيرانية باغتيال خدائي، وقالت إنه لن يمنع طهران من تحقيق أهدافها، وحملت خارجية إيران ضمنيا عناصر مرتبطة بإسرائيل، بأنها وراء الاغتيال.

الخارجية الإيرانية تقر باغتيال خدائي

قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن المهاجمين أطلقوا النار على العقيد حسن صياد خدائي خمس مرات في سيارته غير المدرعة من طراز كيا برايد الإيرانية، بالقرب من شارع آمن للغاية مقر البرلمان الإيراني، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية ووكالة أسوشيتد برس.

وحددت التقارير، أن خدائي ضمن عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي يشرف على العمليات الخارجية.

كانت المعلومات المتاحة للجمهور قليلة عن خدائي، حيث يميل ضباط القدس إلى أن يكونوا شخصيات غامضة، تقوم بمهام عسكرية سرية.

ووصل المدعي العام في طهران إلى مسرح الجريمة في غضون ساعات من القتل للتحقيق.

إسرائيل: العقيد الإيراني الذي قتل في طهران خطط لعمليات إرهابية

وذكر التليفزيون الرسمي، أن القوات الأمنية كانت تلاحق المشتبه بهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن العقيد الإيراني الذي قتل في طهران خطط لعمليات إرهابية بقبرص واليونان.

في الوقت نفسه تقريبًا، قالت وسائل الإعلام التي تديرها إيران إن قوات الأمن التابعة للحرس الثوري، كشفت واعتقلت أعضاء شبكة استخبارات إسرائيلية تعمل في البلاد، دون أن توضح ما إذا كانت لديهم أي صلة بقتل خدائى.