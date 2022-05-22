محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تجميل وتطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير والرصف، وتزيين ودهانات ورسم علامات مرورية، بحضور السيد عبدالستار، رئيس مدينة دسوق، وأحمد عيسى وأحمد سلطان ووليد فاروق ورشا طيبة ووليد فلفل ووفتحي يوسف نواب رئيس المدينة، والرائد إبراهيم فايد، مدير إدارة المرور.

كما تفقد أعمال الرصف والتجميل بطريق الصالحية، والأعمال المبدئية لتطوير الميدان الإبراهيمي، ورصف شارع الشبكات، ورصف الشوارع الفرعية وشارع الجمهورية ودير الناحية، وأعمال توسعة لرصف شارع المستشفى وإزالة الأرصفة.

استكمال رصف الطرق وتطوير مدينة دسوق

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه باستكمال رصف الطرق وتطوير دسوق، بما يتناسب مع قيمتها ومكانتها كعاصمة دينية وتجارية، وسياحية لتميزها بوقوعها على ضفاف نهر النيل، إضافة لمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل الميدان الإبراهيمي، ليليق بمكانة الموقع وما حول المسجد.

إصلاح الكابلات والأسلاك حول المسجد الإبراهيمي

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بإصلاح الكابلات والأسلاك حول المسجد، وسيتم دراسة تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى أرضية حول المسجد، موجها بإعادة تأهيل طريق كوبري دسوق البدالة، المتجه لموقف دسوق العمومي.

وتشهد دسوق تطوير الكثير من الشوارع والطرق ورصف بعضها بالإنترلوك حفاظا على المظهر الداخلي للمدينة السياحية، كما يجري تطوير الكورنيش والمنطقة المحيطة به، وذلك لاستقبال المواطنين في المواسم المختلفة.