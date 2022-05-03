«تاج الدين»: نحن أمام أقل أعداد إصابات في تاريخ كورونا و99% منها بسيطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا المرصودة وعلى أرض الواقع قليلة جدا: «نحن أمام أقل أعداد في تاريخ المرض منذ مارس 2020، كما أنّ نسبة الحالات الشديدة قليلة جدا».

مستشار الرئيس: حالات الإصابة بكورونا ضعيفة جدا

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في السابق، كنا نتحدث عن 85% حالات بسيطة و15% حالات شديدة، لكن هذا الوضع تغير اليوم وأصبحت 99% من الإصابات بسيطة جدا».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ الإقبال على المستشفيات قلّ جدا، وهناك سيطرة كاملة على الموقف الوبائي حاليا: «الوباء ما زال موجودا في العالم، الصين والولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا فيها إصابات كثيرة، ولم يتم الإعلان عن انتهائها، بينما حركة الملاحة الجوية مستمرة، والمطلوب هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

القضاء نهائيا على فيروس كورونا

وأشار إلى أنّ وباء كورونا مازال موجودا، وقد يكون متوطنا مثل فيروسات الجهاز التنفسي، لكن الإصابات لن تكون شديدة، ولن يتم الإعلان عن القضاء عليه نهائيا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح: «الجزء الوقائي أدى إلى تقليل عدد وحدة الإصابات، فقد انتشرت اللقاحات، كما أنّ دورة الفيروسات تصل إلى الذروة ثم تنخفض نتيجة لمقاومة جسم الإنسان للفيروسات، ولن يتم إعلان الفيروس اختفى، ولكن سيتم إعلان انتهاء الوباء».

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على ضرورة اتباع أساليب وقائية واحترازية قوية للحد من انتشار المرض، والحذر من أي شخص مصاب بالأعراض حتى لا تزيد معدلات الانتشار، وتتم السيطرة على المرض، مثل ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.