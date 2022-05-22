رسوم الاستعلام عن الرصيد بماكينات الـATM.. هذه البنوك مجانية

بعد قرار البنك المركزي في نهاية ديسمبر الماضي، بمد فترة إلغاء رسوم السحب عن الرصيد في ماكينات الصراف الآلي الـATM، بسبب جائحة كورونا، لمدة 6 أشهر، المقرر أن تنتهي في نهاية يونيو المقبل، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن بعض البنوك التجارية تفرض رسوما على الاستعلام عن الرصيد، في حالة كان الشخص من غير عملائها، وتتراوح نسبة الخصم بين 50 قرشا حتى 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد في البنوك

في هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، رسوم الاستعلام عن الرصيد بماكينات الـATM في 10 بنوك عاملة في القطاع المركزي، التي جاءت كالآتي:

بنك القاهرة

عند الاستعلام عن الرصيد لعميل بنك القاهرة من ماكينة أخرى يخصم البنك عمولة 5 جنيهات.

بنك الإسكندرية

ينطبق الأمر على بنك الإسكندرية، ففي حالة الاستعلام عن الرصيد في ماكينة صراف آلي ببنك آخر، يتم خصم 3 جنيهات.

البنك العربي

في حالة الاستعلام عن الرصيد، وكنت أحد عملاء البنك العربي، فسيتم خصم نحو 3 جنيهات من العميل.

البنك الأهلي

أما إذا كنت من عملاء البنك الأهلي، فإنه يتم خصم 50 قرشًا سواء كنت من عملاء أو غير عملاء البنك، إذا طلب العميل طباعة ايصال، وتكون خدمة الاستعلام مجانية إذا لم يطلب ايصال.

بنك مصر

يخصم بنك مصر 50 قرشا كرسوم للاستعلام عن الرصيد، في بطاقة الفيزا، سواء كنت من عملاء البنك أو من غير عملائه.

بنك QNB الوطني

ولعملاء وغير عملاء بنك QNB الوطني، فأنه يتم خصم 50 قرشا للاستعلام عن الرصيد.

بنك HSBC

أما بنك HSBC فيتيح للعملاء وغير العملاء الاستعلام عن الرصيد يكون مجانا.

بنك فيصل الاسلامي

الاستعلام عن الرصيد مجانا في بنك فيصل الإسلامي.

بنك البركة

كما أن الاستعلام عن الرصيد مجانا بماكينات الـATM التابعة لبنك البركة.