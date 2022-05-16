بسبب إجازات البنوك.. مد موعد التقدم للحج السياحى حتى 22 مايو الجاري

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار عن مد تسجيل أسماء المتقدمين لأداء الحج السياحي حتى يوم الأحد 22 مايو الجاري، بدلاً من يوم 20 من الشهر ذاته، لافتًا إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سيُصدر قرار التمديد خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما عرض عليه أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، مطالب شركات السياحة بتمديد الموعد.

وحُددت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، يوم الثلاثاء الماضي، بينها مواعيد تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي خلال الفترة من 10 إلى 20 مايو الجاري على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج يوم 25 مايو 2022.

الإجازة الأسبوعية للبنوك

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي لمطالبة شركات السياحة بتمديد موعد تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي هو أن اليوم الأخير للتسجيل سيوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية للبنوك، موضحًا أنه لا بد أن تكون البنوك مفتوحة خلال هذا اليوم حتى تستطيع الشركات إيداع قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج بالحساب الخاص بالحج السياحي، وتابع: «لا يمكن تسجيل أي اسم من المتقدمين للحج على بوابة الحج التابعة لوزارة السياحة أو على البوابة الموحدة للحج دون وجود إيصال رسمي من البنك يفيد بسداده قيمة جدية الحجز على الحساب الرسمي المخصص لذلك ببنك مصر».

رسوم جدية الحجز

وأشار المصدر إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام اشترطت دفع كافة المتقدمين للحج السياحي مبالغ جدية حجز عند تسجيل أسمائهم، لافتًا إلى أن المتقدمين لبرامج الحج السياحي الاقتصادي سيدفعون مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم جدية حجز، فيما يدفع المتقدمون لبرامج الحج السياحى مستوى 5 نجوم 30 ألف جنيه، موضحًا أن من لم يوفق فى القرعة سيسترد قيمة مبلغ جدية الحجز خلال شهر كحد أقصى من إجراء القرعة.