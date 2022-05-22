أستاذ مناعة بجامعة نونتنجهام: أستبعد انتقال جدري القرود عن طريق الهواء

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نونتنجهام بالمملكة المتحدة، إنّ جدري القرود يعتبر جديدا ولم يكن منتشرا من قبل، إذ انتشر مؤخرا بسب توقف التطعيمات ضد مرض الجدري، وانتقل من الحيوانات إلى الإنسان في إفريقيا، وبدأ ينتشر بصورة أكبر بين المخالطين وهو ما سبب القلق بخصوصه.

مرض مثير للقلق

وأضاف الشربيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أن أي مرض ينتقل عبر الحدود يثير القلق بخصوص إمكانية انتشاره في منطقة ليس فيها مناعة ضده، موضحًا أن معدلات وفياته ليست كبيرة، ولكنه يكون مقلقا عندما يصيب كبار السن.

أعراض مرض جدري القرود

وتابع أستاذ المناعة بجامعة نونتنجهام بالمملكة المتحدة، أنّ هذا المرض يسبب انتفاخا في العدد الليمفاوية، وارتفاعًا في درجات الحرارة وآلام في الظهر والصداع والشعور بالتعب والألم في العضلات وبثور في الجلد، لكن ما أثار القلق، ما قيل بخصوص انتشاره عبر الاتصال الجنسي، إذ ينتشر بين نوعية معينة من البشر.

الاتصال الجنسي

وأشار ياسر الشربيني، إلى أنه ينتقل عبر الاتصال الجنسي عموما، بسبب التخالط في الأغشية، لكنه ينتقل عبر الملامسة والرذاذ أيضا، مستبعدا أن ينتشر مثل كورونا عن طريق الهواء.

ولفت الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نونتنجهام بالمملكة المتحدة، إلى أنّ هذا المرض قد يؤدي إلى الوفاة إذا كان المصاب يعاني من أمراض أخرى تسبب الوفاة مع جدري القرود، مشيرًا إلى عدم وجود لقاح لجدري القرود، لكن قد يتم إنتاجه في وقت قريب.