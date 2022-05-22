حماية المستهلك: ندعم حقوق المواطنين.. ولا تغيير في أسعار سيارات ما قبل 12 أبريل

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرارات اليوم، تسهم إلى حد كبير في تهدئة الأسعار في أسواق السيارات، موضحًا: «بات من المؤكد أن كل من قام بشراء سيارة قبل 12 أبريل، سيكون لزاما على الشركات والوكلاء، تسليم العملاء السيارات بنفس السعر المتعاقد عليه».

وأضاف حسام الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»: «قولا واحدا وكل من سيخالف ذلك سيتم التعامل معه بحسم، وكل من لم يستكمل قيمة إجمالي السيارة قبل تاريخ 12 أبريل الماضي، فيحق له استرداد إجمالي الدفعات التي سددها مضافا إليها أعلى فائدة بنكية موجودة في السوق المصرفي، وهي 18% تحتسب منذ أول دفعة تم سدادها ضاربا».

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: «الهدف من ذلك، تعويض المستهلكين عن عدم وجود السيارات، بالإضافة إلى عامل ارتفاع الأسعار، لطالما كانت غير موجودة، وبالتالي يتم تعويضه».

هذا القرار ليس ساريا على السيارات فقط

شدد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا القرار ليس ساريًا فقط على السيارات، لكن على السلع المعمرة كافة، مشيرًا إلى أن أي قرار يتخذه الجهاز، يستهدف صالح المستهلك، بعد استطلاع أراء المستهلكين من قبل الجهاز، إذ ينوب عن المستهلك في حمايته، ويتخذ ما يناسب لجموع المستهلكين.

الجهاز منحاز للمستهلك

وأوضح: «نجتمع مع الطرف الآخر، وتتم القرارات في النهاية بالتوافق، إذ لدينا في عضوية مجلس إدارة الجهاز أتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية كممثلين في مجلس الإدارة»، مشيرًا إلى أنّ الجهاز منحاز للمستهلك في المقام الاول، حتى ولو تمت القرارات بالتوافق.