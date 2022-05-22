مستشار الرئيس للصحة: إجراءات احترازية لمنع دخول جدري القرود مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ جدري القرود انتشر في دول كثيرة حول العالم، وهو مرض معدٍ انتقل من القرود إلى الإنسان، ثم من الإنسان إلى الإنسان، موضحًا أنّ المخالطة المباشرة والاحتكاك واستعمال الأدوات قد يؤدي إلى الإصابة.

وأضاف تاج الدين في تصريحات تليفزيونية: «هناك إجراءات احترازية في مختلف المنافذ والحجر الصحي لمحاولة السيطرة على أي احتمالية لانتشار المرض، والسبب الرئيسي لانتشاره معروف، ولكن الجديد هو مدى انتشار الإصابات».

ملاحظة شديدة للحيوانات البرية التي تأتي من خارج مصر

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية، أن نسب الإصابة قليلة، لكنّ الخطورة تكمن في وجوده بعدة دول، موضحًا أن المرض متوطن في القرود: «في مصر نراقب الموقف العالمي ونتابعه لحظة بلحظة ونرصد الحالات وقمنا بزيادة الاحتياطيات، وهناك ملاحظة شديدة للحيوانات البرية التي تأتي من خارج مصر أو محمولة مع الركاب».

وتطرق الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الوضع الوبائي في مصر بخصوص إصابات فيروس كورونا، مؤكدًا أنها قليلة: «في الموجات السابقة كنا نتحدث عن 15% حالات شديدة، لكنها الآن تبلغ 1%».

فرق شاسع بين المضاعفات والأخطاء الطبية

كما تحدث تاج الدين عن المسؤولية الطبية، موضحًا: «أي تدخل طبي له مخاطر وبعض المضاعفات الطبية، وهذا الأمر معروف، وفي العالم كله يتم إخبار المريض باحتمالية تعرضه لأعراض جانبية، وهناك فرق شاسع بين المضاعفات والأخطاء الطبية، وعندما ندرس الحساسية بصفة عامة والصدر بصفة خاصة نقول إن كل ما هو تحت سطح الشمس قد يؤدي إلى حساسية، وهذه الحساسية تتفاوت من بسيطة إلى شديدة جدا».

المضاعفات الطبية موجودة في أكبر دول العالم

وأكد أن المضاعفات الطبية موجودة في أكبر دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، ومضاعفات أي مرض مهما كان بسيطا مثل الإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة.