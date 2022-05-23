إصابات كورونا حول العالم تقترب من 528 مليونا

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم من تسجيل 528 مليون حالة، وسجلت الإصابات 527 مليونًا و683 ألف و991 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و300 ألف و331 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 497 مليونا و837 ألفا و655 حالة.

9975 إصابة بينها 17 حالة وافدة من الخارج في كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، إلى أقل من 10 آلاف إصابة في 118 يوما، وسجلت السلطات الصحية في البلاد، 9975 حالة بينها 17 حالة وافدة من الخارج و22 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 17967672 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 23987 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وابتداء من اليوم الاثنين، اعترفت كوريا الجنوبية بنتيجة سلبية لاختبار المستضدات السريع «رات» التي تم إجراؤها في غضون 24 ساعة قبل الدخول، فيما أوضحت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنه كان على الوافدين الدوليين، إظهار نتائج سلبية لـ اختبار «بي سي آر» التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل الدخول إلى البلاد.

تمديد السماح بلقاء نزلاء المستشفيات وجها لوجه مع الزوار

كما قررت حكومة كوريا الجنوبية، تمديد فترة السماح بلقاء نزلاء مستشفيات ومرافق التمريض وجها لوجه مع الزوار في الوقت الحاضر.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الإثنين، تسجيل 174 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الأحد، بينها 83 حالة في بكين، و 55 حالة في شنجهاي و 32 حالة في تيانجين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

خروج 316 مريضا من المستشفيات الصينية بعد شفائهم من كورونا

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 316 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، ليصل الإجمالي إلى 213834 حتى أمس الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت «شنجهاي»، تسجيل 55 حالة إصابة محلية بـ «كورونا» و 503 حالات محلية بدون أعراض، أمس الأحد.