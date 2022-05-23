فرص تدريب للطلاب بالبنك الأهلي المصري 2022.. تؤهلهم للعمل المصرفي

كشف البنك الأهلي المصري عن إتاحته فرص تدريب للطلاب لعام 2022 لمدة 4 أسابيع متتالية، وتمتد فترة التسجيل على مدار أسبوعين، على أن تبدأ يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، مع تأكيد البنك على ضرورة التقديم خلال الفترة المذكورة، وإلا لن يتم الالتفات للطلبات المقدمة قبل أو بعد فترة التسجيل.

شروط الالتحاق بتدريب البنك الأهلي 2022

فيما أوضح البنك الأهلي، أكبر مصرف حكومي بالسوق المحلية من حيث الأصول، أنَّه على الطلاب أو الدارسين الراغبين في الالتحاق بفرصة التدريب المقدمة من البنك، استيفاء بعض الشروط، مثل أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أن يكون من الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على الأقل خلال السنة الدراسية السابقة.

أبرز التخصصات الجامعية المطلوبة للتدريب

وأضاف البنك في بيانه المنشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسك بوك»، أنَّه من ضمن الشروط اللازم توافرها في الطلاب المتقدمين للإالتحاق بـ فرصة التدريب لمدة شهر بالبنك الأهلي المصري للتأهيل والإعداد للعمل المصرفي، أن يكون طالبا بأحد الكليات أو التخصصات الآتية: «كلية التجارة شعبة محاسبة أو ضرائب أو تمويل أو تسويق أو إدارة أو تجارة خارجية، وإدارة الأعمال تخصص بنوك أو ائتمان أو مالية أو موارد بشرية أو نظم ومعلومات إدارية أو منشأة مالية أو إدارة أعمال دولية أو لوجستيات أو تسويق، بالإضافة إلى الدارسين بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بأقسام الاقتصاد أو الإحصاء، أو تخصصات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات أو حاسبات ومعلومات أو هندسة حاسبات تخصص حاسبات أو اتصالات، وطلبة كلية الحقوق».

الأوراق المطلوبة وطرق التقديم

وأشار البنك الأهلي في منشوره على صفحته، إلى ضرورة تقديم الطالب الراغب في الحصول على فترة التدريب الصيفية بالبنك، بعض الأوراق مثل صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات قيد من الكلية التي يدرس بها، وبيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة، كما أوضح «الأهلي المصري» طريقة التقديم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

2. اضغط على كلمة Careers.

3. اضغط على كلمة Internship.

4. قم بتسجيل البيانات والتأكد من صحتها.