بالأسماء.. إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ميكروباص بـ«زراعي بني سويف»

أصيب 9 عمال، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «مصر - أسيوط» الزراعي بدائرة محافظة بني سويف، أمام قرية بني زايد في مركز ناصر، ونُقل المصابون إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

انقلاب ميكروباص وإصابة 9 عمال في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق مركز «ناصر - بني زايد»، ما أسفر عن إصابة 9 عمال ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير مرفق الإسعاف ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين وهم عبدالله خالد حسن 21 سنة، وعبدالرحمن أحمد فرج 20 سنة، وعمر خالد أحمد 24 سنة، وعبدالرحمن جمال محمد 20 سنة، وكريم عمر رجب 18 سنة، وأحمد مصطفى ابراهيم 18 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، وعبدالرحمن محمد محمد 20 سنة مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد سيف النصر 12 سنة، مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليسري، ورمضان فكري محمد 29 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بقرية الرياض بمركز ناصر.

ونُقل 7 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، واثنان آخران من المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.