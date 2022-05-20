بينهم 3 أطفال.. إصابة 7 في حادثي سير بزراعي بني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، في حادثين سير وقعا في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بـ طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين في الحادثين بسيارات الإسعاف إلي مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

إصابة 5 أشخاص بينهم 3 اطفال في حادث انقلاب تروسيكل بزراعي بني سويف

في الحادث الأول أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان شقيقان في إنقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي بهلول في نطاق مركز ناصر شمال بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

أسماء المصابين في حادث انقلاب تروسيكل بزراعي بني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهم، دينا عبد الكريم عبد الحليم 30 سنة، نورا عيد بكري 10 سنوات، محمد عمر فيصل 3 سنوات، ريتاج عمر فيصل 4 سنوات، عمر فيصل 30 سنة، تامر عيد بكري 28 سنة، جميعهم مصابون بسحجات وكدمات بالجسم، ومقيمون بقرية بلفيا ببني سويف.

إصابة شقيقين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بزراعي بني سويف

وفي الحادث الثاني أصيب شقيقين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ حسن بهلول، دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

واستقلبت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابان وهما: جوزيف جمال جرجس 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وشقيقة فادي 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم وجرح قطعي بالذراع اليمنى، مقيمان بمركز ناصر.