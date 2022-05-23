أنباء عن تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية في القاهرة

تداولت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، أسئلة زعمت أنّها لامتحان الجبر والإحصاء، الذي يؤديه الآن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، داخل اللجان الامتحانية المجهزة لهم.

التعليم تتحقق من الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الغرفة رصدت جميع الأسئلة المتداولة منذ صباح اليوم عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحتها، وأنّها ذات الأسئلة الموجودة مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الغرفة المركزية تتابع مع غرف العمليات بجميع المحافظات سير الامتحانات، للتأكد من انضباط الامتحانات في اللجان وفقا للقواعد والتعليمات.

عقوبات الغشاشين

وأكد المصدر، أنّه حال التأكد من الأوراق المتداولة، سيتم ضبط الطلاب الذين صوروا ورق الأسئلة ونشروها عبر صفحات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين منهم وفقا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وفي السياق ذاته، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني ورقيا، ويشمل الأسئلة المقالية والإلكترونية، ويتضمن الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد»، وذلك داخل لجان مؤمنة ومراقبة بمدارس مجهزة تكنولوجيا لاستخدام التابلت.