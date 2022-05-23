طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الجبر والإحصاء بالقاهرة

يؤدي اليوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري، طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

منع الهاتف المحمول

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن الامتحان يعقد ورقياً وتم وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار التحقيق لتوقيع العقوبات على المشاركين في نشر الغش وتم توجيه التعليمات قبل بدء الامتحانات بمنع حيازة المحمول باللجنة.

تغليظ العقوبات

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم شددت على الالتزام ومحاربة الغش في الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد عليه، وكذا تغليظ العقوبات على من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات بأي وسيلة، مؤكداً أن الغش إخلالاً بالنظام العام.

وأوضح مدير المديرية، أن عقوبة الغش تشمل ما بين إلغاء مادة أو المواد كلها على حسب كل حالة، وتم التنبيه مرارا وتكرارا على ذلك، لذلك يتم وبكل حزم تطبيق العقوبات على الغشاشين بلا تهاون وفي جميع الامتحانات، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة لعقد الامتحانات.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أعلن تفاصيل حالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مؤكدة أنه تم رصد 6 حالات غش، وإحالة معلم للتحقيق، وهي: حالتان في إدارة البساتين التعليمية وحالة بإدارة وسط القاهرة التعليمية وحالة بإدارة النزهة وكانت لمعلم صور ورقة الامتحان.