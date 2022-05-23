9 عمال.. نقل مصابي حادث الطريق الزراعي ببني سويف إلى مستشفى ناصر العام للعلاج

نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف، مصابي حادث الطريق الزراعي بمركز ناصر إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

حادث مروري بالطريق الزراعي ببني سويف

وشهد طريق «مصر - أسيوط» الزراعي بدائرة محافظة بني سويف، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أمام قرية بني زايد في مركز ناصر، أسفر عن إصابة 9 عمال، اليوم الاثنين، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح، ونُقل المصابون إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق مركز «ناصر - بني زايد»، ما أسفر عن إصابة 9 عمال ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير مرفق الإسعاف ببني سويف.

وكشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن استقبال مستشفى ناصر للمصابين، وبدء فحصهم طبيا وتوقيع الكشف الطبي اللازم لهم وإجراء الاشاعات اللازمة لهم، لافتا إلى أن أغلب الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح بأماكن مختلفة من الجسم.