تفاصيل الحصول على دبلومة طب الأسرة من «الصحة العالمية» والمستشفيات الجامعية

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إتاحة فرصة الحصول على الدبلوم المهني لطب الأسرة، الذي تنظمه المستشفيات والمعاهد العلمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عبر فيس بوك، الشروط التخصصات المطلوبة من الأطباء للحصول على دبلومة طب الأسرة، وهي كما يلي:

التخصصات والشروط المطلوبة في الدبلوم المهني لطب الأسرة

- الأطباء البشريين المسجلين للدراسات العليا في تخصصات «الأطفال، الجراحة، الباطنة، والنساء والتوليد».

- الأطباء البشريين الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة، الذين عملوا لمدة عام في المراكز الصحية للرعاية الأساسية.

- أن يكون المتقدم من الأطباء مسجلا بالفعل في النقابة العامة للأطباء.

فترة التدريب

وحددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فترة الدراسة لمدة عام كامل لجميع المشاركين، يتم تقسيمها كما يلي:

- مدة الدراسة سنة دراسة كاملة تشمل 320 ساعة نظري و360 ساعة عملي.

- التدريب سيتم عبر تطبيق زووم، إضافة إلى ورش العمل، واستخدام أنظمة المحاكاة الحديثة، بالنسبة للدراسة العملية.

- التطبيق العملي يتم داخل مستشفيات الهيئة العامة والمعاهد التعليمة، ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة.

- سيتم عمل اختبارات تقييم نصف العام (30%) ونهائي (70%).

مميزات الدبلومة

- الدبلومة معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

- النقابة العامة للأطباء.

- يمكن توثيقها من وزارة الخارجية.

رسوم الدراسة

- 15000 جنيها للمصريين.

- 30000 جنيه بالنسبة للوافدين الموجودين داخل مصر.

- يمكن تقسيم المبلغ على مدة الدراسة، حيث يتم حجز الدبلومة من خلال دفع مقدم 8000 جنيه قبل بدء الدراسة، و3500 جنيه بعد 3 أشهر من الدراسة، ودفع القسط الأخير والبالغ 3500 جنيه بعد 3 أشهر أخرى.