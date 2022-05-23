القومي للمرأة: النساء الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية.. ويجب مساندتهن ودعمهن

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس المؤتمر الثامن الوزاري للمرأة بدول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في أول زيارة للمجلس بعد توليها المنصب الجديد.

مساندة المرأة في الأزمات العالمية

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، بالدكتورة أفنان الشعيبي في المجلس، وهنأتها بمنصبها الجديد، متمنيّة لها دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها، ومؤكدة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها في ظل الأوضاع الاقتصادية والأزمات العالمية التي يمر بها العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص، إذ إنّ المرأة تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات هذه الأزمات والآثار المترتبة عليها، لذا يجب دعم المرأة ومساندتها لمواجهة الأوضاع الحالية، مؤكدة أنّ لدينا الكثير لفعله خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، توجهت الدكتورة أفنان الشعيبي، ببالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندته الدائمة ودعمه للمنظمة، وإعلانه بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة.

تمكين المرأة بدول «التعاون الإسلامي»

كما وجّهت الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، على المساندة التي تقدمها لدعم عمل منظمة تنمية المرأة، وتذليل العقبات من أجل تعزيز دورها في النهوض بملف تمكين المرأة في دول التعاون الإسلامي، إلى جانب استضافة مقرها الدائم في القاهرة، معربة عن أمنياتها بانضمام مزيد من الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي، إلى منظمة تنمية المرأة لتقوية وتعزيز دور المنظمة.

وتناول الاجتماع بحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، وشحذ الهمم والطاقات للنهوض بملف المرأة في هذه الدول.