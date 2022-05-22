ضبط 122 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 8 أيام

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 122 ألفًا و583 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 8 أيام، خلال الحملات المكبرة التي شنتها الإدارة على مستوى 9 شركات لتوزيع الكهرباء بالمحافظات؛ لمواجهة ظاهرة سرقة التيار لردع المخالفين.

إحالة المخالفين للنيابة العامة

وأسفرت الحملات المكبرة، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بشركات التوزيع، عن ضبط 93 ألفًا و320 قضية سرقة تيار ومخافة شروط التعاقد في 6 ايام، وتحرير 14 ألفًا و354 قضية في اليوم السابع، بالإضافة إلى تحرير 14 ألفًا و909 قضايا سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في اليوم الثامن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة.

مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن اتخاذ شركات توزيع الكهرباء عدد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، من خلال التقديم على العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، بدلا من نظام الممارسة من خلال المنصة الموحدة للكهرباء، إضافة إلى إسناد شركة شعاع للخدمات العامة بالمرور الدوري على العدادات مسبوقة الدفع؛ للتأكد من استهلاك المشتركين.

إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى الشروط التي وضعتها الشركة القابضة للكهرباء لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائي، التي تتمثل في إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل؛ ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار مع السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد؛ للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، وإلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.