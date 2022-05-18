حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف وكشافات الإنارة بطنطا

قررت نيابة ثان طنطا، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، تخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وكشافات الإنارة بنطاق حي طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف

وكانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، متخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وكشافات الإنارة بمدينة طنطا، وذلك بعد تعدد بلاغات تفيد بسرقة عدد من أغطية بالوعات الصرف الصحي المضغوطة بطريق كورنيش ترعة القاصد بطنطا، وكذلك عدد 17 كشاف إنارة من أعمدة الإضاءة المطورة بالكورنيش.

تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص

على الفور، وجه اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تعليماته إلى اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، بسرعة ضبط المتهمين، وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، أن وراء الواقعة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من بائعي الخردة، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كل من «ع ل» 17 عاما، «ش ل» 17 عاما، «م ح» 16 عاما، «م ن» 19 عاما، «م م» 34 عاما، «م ك» 25 عاما، وأرشدوا عن المضبوطات داخل أحد المخازن حيث لم يستطيعوا بيعها كونها بلاستيكية مضغوطة وتتعرض للتلف فور نزعها، وتم ضبط 6 أغطية بالوعات و17 كشاف إنارة بعد إرشادهم عنها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.