«التنظيم والإدارة» ينتهي من نقل 3579 موظفا لموازنة الرعاية الصحية ببورسعيد

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل 2881 موظفا مُدرجا بموازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد والوحدات التابعة لها، إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما انتهى من دراسة نقل 698 موظفا من موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي ببورسعيد إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية أيضا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة اليوم، في إطار جهود الجهاز خلال شهر مايو 2022، فيما يتعلق بشئون وأوضاع الموظفين، وإنجاز طلباتهم وإجراءاتهم الوظيفية.

النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء

وأضاف الجهاز في بيانه أن النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2019 والذي يتضمن أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول العلاجية «وحدات الرعاية الصحية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات»، الكائنة بنطاق محافظة بورسعيد، بحيث تؤول ملكيتها للهيئة، كما تتولى الهيئة الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة بورسعيد في نظام التأمين الصحي الشامل.

إعادة التعيين مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية

وكان الجهاز انتهى أيضا، من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ «التسوية»، لـ597 موظفا، وذلك بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومن بينها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، مديرية التربية والتعليم بأسوان، الهيئة القومية للبريد، مركز البحوث الزراعية، جامعة الأزهر، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

جدير بالذكر أن إعادة التعيين أو «التسوية»، مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.