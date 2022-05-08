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وزير التعليم يصل إلى الرياض لحضور مؤتمر التعليم الدولي 2022

كتب:

كريم روماني
02:14 م | الأحد 08 مايو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وصل الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الرياض في المملكة السعودية؛ لحضور مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022 المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واستقبل الوزير نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، وزير التعليم في المملكة السعودية.

11 مايو بدء فعاليات معرض التعليم الدولي 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إنّ فعاليات المعرض تستمر حتى يوم الأربعاء 11 مايو، يشارك هذا العام في المؤتمر والمعرض 23 دولة، وما يزيد على 50 مختصا وخبيرا بالتعليم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ فعاليات معرض التعليم الدولي 2022، تتضمن الفعاليات 11 جلسة، كما يتضمن المعرض 152 عارضًا دوليًا و121 ورشة عمل.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.