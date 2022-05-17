موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل.. اعرف خطوات الدخول

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن خطوات موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل، خاصة بعدما قامت وزارة التموين بتفعيل خدمة تسجيل الموبايل إلكترونيا عبر موقع دعم مصر الرسمي للخدمات التموينية، وذلك تسهيلا على المواطنين في إتمام خدمة تسجيل الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين بديلا عن الذهب لمكاتب التموين على مستوى المحافظات وتخفيف الزحام والتكدس أمام المكاتب.

خطوات موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

ويوجد عدة خطوات لابد من اتباعها بتصفح موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل، وتتمثل الخطوات في التالي:

1 - فتح متصفح جوجل العالمي.

2 - الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

3 - اختيار خدمة «تسجيل رقم المحمول».

4 - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم وموجود على البطاقة وبونات صرف الخبز.

5 - تدوين رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

6 - في حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

7 - في حال عدم تسجيل رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة التموينية لم تقبل عملية التسجيل حتى يسجل الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

7 - في حال تدوين رقم بطاقة التموين ليست في حاجة إلى تحديث البيانات تظهر رسالة مدون عليها: «البطاقة ليست لها تحديث بيانات».

خطوات تسجيل رقم الموبايل بالصور

وإليكم خطوات تسجيل رقم الموبايل بالصور بناء على اتباع الخطوات خطوة خطوة على موقع دعم مصر، كالتالي:

الخطوة الأولى: فتح موقع دعم مصر.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة تسجيل رقم المحمول ثم كتابة رقم البطاقة التموينية.

الخطوة الثالثة: يظهر مباشرة اسم رب الأسرة، وكتابة رقم الموبايل في الخانة المقابلة.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة تسجيل المحمول.

الخطوة الخامسة: تظهر رسالة تم قبول المحمول بنجاح، والضغط على موافق.