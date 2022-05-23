توريد 235 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الإثنين، 235084 طنا من الأقماح المحلية، وتم توريد أمس 14860 طنًا.

وأشار آمنه إلى أن عدد الشون والصوامع بلغ 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

لجان لاستلام الأقماح

وأضاف محافظ البحيرة أن اللجان المشكلة لاستلام القمح تضم أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة، وبدأت عملها إعتبارًا من الثلاثاء 4/26 وحتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

ووجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما شدد آمنه على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.

انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح

وأكد محافظ البحيرة على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي.

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة قد تفقد الشون والصوامع بمدينة دمنهور للوقوف على مدى الإلتزام أثناء التوريد من المواطنين.