استحداث طريق جديد لصوامع الإسماعيلية لتسهيل حركة توريد القمح «صور»

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم استحداث طريق جديد لصوامع الإسماعيلية، قرب مدينة المستقبل، لتسهيل حركة السيارات المحملة بالقمح على طريق 36 الحربي.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى إنشاء طبقتين أساس للطريق، بارتفاع 40 سم، لكل منها، وطبقتين أسفلت بارتفاع 11 سم، لتحمل حركة سيارات النقل الثقيل على الطريق، والذى يتحمل حتى 120 طنا.

لوحات إرشادية بطول الطريق

وقال «بشارة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال تفقده للطريق وزيارة مشروعات صوامع أبوصوير، إنه وجه بسرعة الانتهاء من تركيب العواكس المعدنية، واللوحات الإرشادية بطول الطريق، بجانب سرعة الانتهاء من أعمال الإنارة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وافتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، طريق صوامع القمح بأبوصوير، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، والمهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال المهندس أحمد الشيمي مديرعام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إن طول الطريق يبلغ1.1 كم من طريق 36 الحربي إلى صوامع قمح أبوصوير بمدينة المستقبل، وبعرض يترواح من 12 متر حتى 20 متر، وبتكلفة اجمالية 9.3 مليون جنيه.

بشارة يتفقد مشروع الصوامع

وتفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، صوامع القمح بمركز ومدينة أبو صوير، واستمع لشرح واف من المهندس أحمد علي الورواري عن كيفية عمل الصوامع، بداية من استلام وفحص القمح وفرزه، مرورا بعمليات تخزين القمح.

وقال بشارة، إن المحافظة وصلت إلى 45% حتى الآن من المستهدف جمعه من محصول القمح المحلي خلال موسم الحصاد لعام 2022، مشيراً إلى توريد حتى الآن 35 ألف طن من القمح للصوامع والشون المتواجدة في جميع أنحاء الإسماعيلية، من إجمالي 84 ألف طن مستهدف تجميعه هذا الموسم.