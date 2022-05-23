أزمات شيرين عبد الوهاب وطليقها تصل للشرطة.. «أخدت تعهد على حسام حبيب»

أزمة جديدة أثيرت اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعدما أجرت «شيرين» اتصالًا هاتفيًا بشرطة النجدة، مطالبة بأخذ تعهد على زوجها السابق، بعدم التعرض لها أو لبناتها أثناء وجوده فجرًا في الفيلا الخاصة بها، وذلك حسب البلاغ الذي ورد إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد.

تفاصيل بلاغ شيرين عبد الوهاب بأخذ تعهد على حسام حبيب

وقالت مصادر أمنية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قوات الشرطة قامت على الفور بالتحرك إلى مكان إقامة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد اتصالها الهاتفي وطلبها أخذ تعهد على حسام حبيب وحمايتها هي وبناتها بـ 10 دقائق.

وبعد الاستماع إلى أقوال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، والذي أكد خلالها حسام أنه لم يكن في نيته أذيتها أو أذية ابنتيها وأن وجوده في الفيلا الخاصة بها ما هو إلا لإتمام بعض المشاريع الفنية التي اتفقا على إنهائها، وأنه تفاجأ بطلبها للشرطة.

ولم تكن تلك الأزمة الأولى التي تثيرها الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، فمنذ طلاقهما والأزمات تلاحقهما، إذ ترددت أنباء حول اعتدائه بالضرب عليها وقيامه بحلاقة شعرها وذلك بعد ظهورها في إحدى الحفلات بعد انفصالهما مباشرة حليقة الشعر، ولكن نفت شيرين تلك الشائعات.

وكان من قبلها أزمتها مع والده ورفضه لها بسبب معاناتها من مشاكل في «الخلفة»، حتى قام حسام بإيضاح ذلك أنه لا يتعلق به وأنه يحب شيرين، وقام والده بتقديم اعتذار رسمي لها.

شيرين تكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب

وكانت هناك شائعة أخرى أثيرت الفترة الماضية بشأن عودتهما مرة أخرى بعد طلاقهما، وهذا ما نفته شيرين خلال بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إّذ قالت إنها الوحيدة التي لها الحق في إعلان عودتها أم لا، وأنها ستقاضي من يروج لتلك الشائعات.

شيرين ترد على شائعة حملها

ثم بعدها انتشرت شائعة أخرى تخص حمل شيرين بعد ظهورها ببطن منفوخ خلال أحد حفلاتها الغنائية، ولكنها التزمت الصمت لفترة، ثم نفت ذلك من خلال حسابها على «انستجرام» حين قالت إنها تعاني من مشاكل في القولون والمعدة لذلك ظهرت ببطن منفوخ وأن حملها ماهو إلا شائعة.