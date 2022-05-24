الإجراءات المطلوبة لفتح حساب توفير في بنك مصر

في إطار حماية المدخرات المالية للمواطنين، خاصة بعد انتشار ظاهرة المستريح، الذي يقوم بعمليات نصب على شريحة كبيرة من الفئات البسيطة، خاصة في المحافظات الريفية والمناطق النائية، وذلك تحت إدعاء كاذب بالربح السريع.

تواصل البنوك المصرية، العاملة فى القطاع المصرفي المصري، حلول إدخارية لجميع الفئات العمرية، للحفاظ على مدخرات المواطنين، بكل سهولة ويسر وبضمان الحكومة المصرية، اى ان كل هذة المدخارات ستكون امنة تماما وتحت رعاية الدولة.

كما أن وجود هذه المدخرات داخل البنوك المصرية بكل أشكالها، ستحقق عائدا يتم صرفه بشكل سنوي أو نصف سنوي، أو شهري، بناء على رغبة العملاء.

وفي إطار هذا يعمل بنك مصر، بجميع فروعه على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة، لفتح حساب توفير لأي من العملاء.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير في بنك مصر

- صورة من بطاقة الرقم القومي على ان تكون سارية.

- اصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها عند فتح الحساب.

- أن يكون البطاقة موضح بها مهنة العميل، في حالة عدم وجود مهنة في البطاقة، يجب تقديم مفردات مرتب للموظف، وصورة من السجل التجاري لاصحاب المهن الحرة.

مزايا حساب توفير بنك مصر

- يتيح لك حساب التوفير، الحق فى تحديد موعد صرف العائد، الذي يحدد ما بين «شهري، كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، عائد سنوي».

- يتيح بنك مصر لجميع عملائه، إمكانية الاستعلام عن حساباتك، مجانا.

- يتيح البنك إمكانية، تنفيذ معاملاتك البنكية، من خلال تطبيق المحمول الخاصة ببنك مصر، او من خلال خدمة الانترنت البنكي، وهذا ايضا مجانا.

- يتيح البنك لاصحاب حسابات التوفير، الحق في شراء شهادات ادخار البنك، ويتم خصم القيمة من حسابك، مع إضافة العائد المحدد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- يتيح بنك مصر، لاصحاب حسابات التوفير، إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين.

- يحق للعملاء الحصول على بطاقات خصم فوري على الحساب.

- يحق للعملاء الحصول على كافة أنواع البطاقات الائتمانية المختلفة، وذلك بضمان حساب التوفير.