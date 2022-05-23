شروط فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية في السعودية، وتشمل قيمتها 9600 ريال لكل عامل إضافي سنويا، وفقا لما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، بشأن فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية فى السعودية، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الاثنين، تطبيق المرحلة الأولى من فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي.

ووفقا لوزارة الموارد البشرية السعودية، سيتم فرض مقابل مادي على العمالة المنزلية في السعودية، وذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين 4 للسعودي الفرد، و2 للمقيم.

9600 ريال مقابل مالي لكل عامل إضافي سنويا

فيما تبلغ القيمة المالية للمقابل المالي 9600 ريال لكل عامل إضافي سنويا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل حالات الرعاية الطبية، وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

ومن المقرر وفقا لوزارة الموارد البشرية السعودية،أن تبدأ المرحلة الثانية من فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية في السعودية بعد عام، وتحديدا في 21 شوال 1444هـ، وذلك على العمالة المنزلية الجديدة والحالية، التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.

تطبيق المرحلة الثانية من قرار العمالة المنزلية بعد عام

ويستثنى من قرار فرض مقابل مالي الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسوح به، مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

يشار إلى أن بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، كشفت أن عدد الأشخاص الذين لديهم 5 أفراد من العمالة المنزلية فأكثر بلغ نحو 70 ألف شخص.