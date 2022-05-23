أسعار الذهب تصل لأعلى مستوياتها في أسبوع.. ومخاوف من ركود اقتصاد أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية لأعلى من 1850 دولارًا للأونصة اليوم الإثنين، ليصل الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مدعومًا بضعف الدولار، مع المخاوف من أنّ الزيادات العنيفة لأسعار الفائدة الفيدرالية، قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، ما يؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على المعدن.

ضعف قيمة الدولار ترفع أسعار الذهب

وذكر تقرير لمزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، أنّ أسعار الدولار تواصل تراجعها، حيث قلّص المستثمرون رهاناتهم على أنّ ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من مكاسب الدولار، في حين أنّ الأمل في أنّ تخفيف عمليات الإغلاق في الصين، قد يعزز النمو العالمي وعملات السلع الأساسية.

وأشار التقرير، إلى أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر سياسته المعيارية بمجموع 75 نقطة أساس هذا العام، وهو في طريقه لزيادته مرة أخرى بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو.

وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، وجهة نظره الأسبوع الماضي، بأنّ البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام للسيطرة على التضخم المرتفع بسرعة أكبر.

وأوضح التقرير أنّ أسعار الذهب وصلت لأعلى معدل سعري لها خلال أغسطس 2020، كما ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير، وسجلت خلاله مبلغ أكثر من 2074 دولار للأونصة، خاصة عقب انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع تداول الذهب عند 1826.20 دولار أمريكي للأونصة، وبنهاية هذا الربع الحالي المنتهي في يونيو، بالنظر إلى المستقبل، نقدّر أنّه سيتم تداوله عند 1766.56 في غضون 12 شهرًا.