9 أحداث اقتصادية ترسم حركة أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري.. تعرف عليها

ترسم 9 أحداث هامة هذا الأسبوع مسار الذهب وتحركاته العالمية، حيث يتأثر التداول في المعدن الأصفر بالمعنويات التي تدفع عمليات البيع والشراء، فيزيد الإقبال عليه تحوطًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، ومن هذه الأحداث التسع، كلمة «استر»، عضو لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الإثنين 23 مايو، وذلك قبيل 24 ساعة من خطاب «جيروم باول»، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث سيتطرق الخطابان إلى موقف الفيدرالي من أسعار الفائدة، الخصم التقليدي للمعدن الأصفر.

القراءة الأولية لمؤشر مدير المشتريات التصنيعي الأمريكي

أما ثالث أهم الأحداث التسع، فهو صدور تقرير القراءة الأولية لمؤشر مدير المشتريات التصنيعي الأمريكي غدا الثلاثاء، وهو تقرير يكشف حجم التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع، والمعروف أنه كلما ارتفع التضخم كان الذهب أحد أهم وسائل التحوط المفضلة لدى أصحاب المدخرات.

وتشير أجندة الأحداث الاقتصادية المُدرجة على أحد مواقع التداول، إلى أن رابع هذه الأحداث الاقتصادية الهامة، هو حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجادر، غدا الثلاثاء، يعقبه الأربعاء، إعلان نتائج لجنة الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى صدور تقرير طلبات السلع المعمرة الأمريكي أيضاً يوم الأربعاء.

بيانات البطالة ومبيعات المنازل ستؤثر على سعر الذهب

ومن المقرر أن يضم الخميس المقبل، إعلان بيانات إعانات البطالة ومبيعات المنازل، بينما يشمل يوم الجمعة المقبل صدور تقريرين مهمين هما أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي، وكذا تقرير توقعات التضخم وثقة المستهلك الأمريكي، ويلعب التقريران دوراً هاماً في دفع عمليات شراء أو بيع الذهب.

محلياً، سجّل سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين، مزيدا من التراجع، ليسجل الذهب عيار 18 سعر 879 جنيها، وعيار 21 الأكثر شيوعاً سعر 1025 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1171 جنيها، وبيع الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21»، بسعر 8200 جنيه.