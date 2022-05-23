شعبة الذهب: ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر مع بداية تعاملات اليوم

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالقاهرة، أن الذهب شهد ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 23 مايو، حيث أنه ارتفع 15 جنيها، في جميع الأعيرة.

هذا وأضاف رئيس شعبة الذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب هذا الارتفاع يرجع لحدوث ارتفاعا طفيفا فى بورصة الذهب العالمية، وذلك مع بداية تعاملات اليوم.

وفى إطار هذا كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين والأعيرة المختلفة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب والأوقية، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة 2%.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 1177 جنيهًا للبيع، و1189 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر مبيعا، نحو 1030 جنيهًا للبيع، و1040 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 883 جنيهًا للبيع، و891 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، نحو 8240 جنيهًا للبيع، و8320 جنيهًا للشراء.

وأخيرا سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين، للبيع بنحو 1,188,571 جنيها، أما الشراء فوصل لـ 1,177,143 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

- وداخل أسواق المال سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7626 جنيهًا، بما يعادل 417.22 دولار.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1089 جنيهًا، بما يعادل 59.60 دولار.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 953.63 جنيه، بما يعادل 52.15 دولار.

- و سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 817.08 جنيه، بما يعادل 44.70 دولار.