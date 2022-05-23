امتحان الصف الثالث الإعدادي في مطروح.. لا شكاوى من مادة العلوم

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال جولة تفقدية، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الثالث، وذلك في لجنتي سيدي عبدالرحمن الإعدادية المشتركة، والعلمين الإعدادية المشتركة، بحضور سحر الحناوي مدير الإدارة التعليمية، ومسعد بدوي وكيل إدارة العلمين، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين، دون وجود أي شكاوى من الامتحان.

أسئلة امتحان العلوم واضحة

واطمأن وكيل تعليم مطروح على سير امتحان الصف الثالث الاعدادي، اليوم الاثنين، وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة امتحان العلوم واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت شاملة لجميع فقرات المنهج، بما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

متابعة امتحان الصف الثالث الإعدادي في مطروح

كما اطمأن وكيل تعليم مرسى مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، على سير العملية الامتحانية بانضباط والتزام من كل المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

ونبه وكيل الوزارة لضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان، وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية، من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب، ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

كما تابع وكيل تعليم مطروح الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية بإدارة العلمين، ووجَّه مسؤولي العلمين بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري، تنفيذاً للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك، وأيضًا تطبيقًا لتكليفات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات حتى انتهاء كل الامتحانات.