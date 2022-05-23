تعليمات عاجلة من «التعليم» لمراقبي «الشهادة الإعدادية».. بخصوص ورقة الأسئلة

وجه محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بتعليمات عاجلة لمديري العموم والوكلاء بالمطبعة السرية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022 خلال تفقده المطبعة السرية فجر اليوم الاثنين.

ختم ورقة الأسئلة قبل توزيعها

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان له، علي الالتزام بالتعليمات والعمل على مكافحة الغش وتطبيق العقوبات وعدم التهاون، وشدد علي رؤساء اللجان حظر دخول التليفون المحمول نهائيا، سواء للطلاب أو الملاحظين، مع الالتزام بختم ورقة الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب بختم اللجنة.

تداول أسئلة الجبر والإحصاء على التليجرام

وفي نفس السياق، تداولت صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، صورا لأسئلة امتحان، قيل أنها تخص امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية.

وبعد دقائق من تداول أسئلة امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر إجابات اسئلة الامتحان على التليجرام.