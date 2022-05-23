غرفة السياحة: مخالفات السماسرة والتأشيرات وراء سفر المعتمرين بعيدا عن «البوابة»

أرجع هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، ظاهرة سفر آلاف المواطنين المصريين لأداء العمرة الموسم المنقضي بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة، إلى مخالفات ارتكبها بعض السماسرة، بتسفير المعتمرين لأداء المناسك عن طريق استخدام دول أخرى كترانزيت، بعد قلة عدد تأشيرات العمرة المتاحة خلال الموسم، مقارنة بحجم طلب المصريين، وذلك بعد توقف المناسك لعامين بسبب جائحة كورونا.

زيادة أعداد تأشيرات العمرة العام المقبل

وأضاف أمين لـ«الوطن»، أنّ الغرفة سترفع توصياتها للجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، لزيادة أعداد المعتمرين المصريين خلال الموسم المقبل، بما يقضي على ظاهرة سفر المعتمرين بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة، والتي أُنشئت في الأساس لتنظيم رحلات العمرة للمصريين، بما يضمن عدم تعرضهم للنصب من قبل السماسرة والوسطاء، ولضمان سفرهم وعودتهم بسهولة ويسر دون تعرضهم لأي مشكلات.

القضاء على ظاهرة تداول وبيع التأشيرات

ولفت عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ موسم العمرة الماضي، شهد العديد من الظواهر الإيجابية، أهمها القضاء على ظاهرة بيع وتداول تأشيرات العمرة، موضحا أنّه رغم أنّ أعداد تأشيرات العمرة كانت قليلة، إلا أنّ شركة السياحة المنظمة لرحلات العمرة التزمت بالحصة المقررة لها، ولم نشهد خلال الموسم بيع أو تداول تأشيرات العمرة.

وأعلنت البوابة المصرية للعمرة، أنّ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة من خلالها بموسم العمرة المنقضى بلغ 70 ألفا و930 معتمرا، حيث أكد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنّ موسم العمرة العام الماضي اقتصر فقط على 3 أشهر «رجب - شعبان - رمضان»، ورحلات العمرة التي تم تنظيمها من خلال البوابة لم تشهد أي مشكلات، وسارت بصورة طبيعية.