شكاوى من امتحان الرياضيات لأولى ثانوي: الأسئلة صعبة وتعجيزية

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، من صعوبة امتحان الرياضيات، إذ وصفه بعضهم بأن الأسئلة الإلكترونية جاءت تعجيزية والوقت غير كافٍ للحل وتحتاج إلي وقت إضافي، بالإضافة إلى صعوبة قراءة بعض الأسئلة لعدم وجود فواصل ومسافات بين الكلمات وبعضها بمدارس اللغات.

أسئلة الاختيار من متعدد تعجيزية

وقالت هبة مصطفى طالبة بالصف الأول الثانوي، إن امتحان الرياضيات جاء صعبا ويحتاج لتفكير كثير، بالإضافة إلى أن الامتحان طويل وبحاجة إلى وقت إضافي للإجابة على الأسئلة.

واتفقت معها عبير فؤاد، مؤكدة صعوبة أسئلة الاختيار من متعدد الجزء الإلكتروني عن الجزء المقالي، وأن الامتحان شمل أجزاءً من خارج المنهج.

طلاب اللغات صعوبة قراءة الأسئلة لعدم وجود فواصل

فيما قالت الطالبة إيمان مصطفى بأحد مدارس اللغات، أن أسئلة امتحان الرياضيات معقدة، وهناك صعوبة في قراءة بعضها لعدم وجود فواصل ومسافات بين الكلمات وبعضها.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة لم تتلق شكاوى من طلاب الصف الأول الثانوي الفترة الصباحية من السيستم الخاص بامتحان الرياضيات، الذي أداه الطلاب اليوم الأثنين، مؤكده أن المنصة تعمل بكفاءة دون أي مشاكل.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن طلاب أولى ثانوي تمكنوا من الدخول على المنصة دون أي مشاكل أو معوقات، لافتًا إلى أن مسئول] التطوير التكنولوجي يتواصل مع الطلاب بالمدارس في حالة وجود أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب؛ للعمل على حلها وإزالة أي معوقات تعوق الامتحان.

وعن شكاوى امتحان الرياضيات، أضاف المصدر، أن أسئلة امتحان الرياضيات جاءت وفقًا لمواصفات المركز القومي لامتحانات والتقويم التربوي، لنظام التقييم الجديد والذي يعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.