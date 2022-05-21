طلاب الصف الأول الثانوي يشتكون من صعوبة الفيزياء: الأسئلة معقدة

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، من صعوبة الأسئلة المقالية لمادة الفيزياء، في الامتحان النهائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، حيث أدوا الامتحان ورقياً وإلكترونياً في المدارس، وعقدت الأسئلة المقالية ورقياً بعد أن وضعت من قبل الإدارات التعليمية، والموضوعية عقدت إلكترونياً، على عكس مستوى امتحان الفلسفة والمنطق الذي جاء في مستوى متوسط.

ويقول محمد حمدي، طالب بالصف الأول الثانوي، إنّ امتحان الفيزياء جاء على جزئين الجزء الأول مقالي وأسئلته معقدة للغاية، وغير مناسبة للوقت المخصص للإجابة عليها: «كان مدينا 4 أسئلة وهو مكتوب في الجدول نص ساعة المقالي».

الأسئلة المقالية من المنهج الدراسي لكنها ليست في مستوى الطالب المتوسط

وأضاف «حمدي»، لـ«الوطن»، أن الأسئلة المقالية من المنهج الدراسي لكنها ليست في مستوى الطالب المتوسط: «لو واحد مش شاطر ممكن يشيل المادة»، أما عن الجزء الثاني من الأسئلة هو الأسئلة الموضوعية وجاءت مباشرة إلى حد ما ولا تشمل مستوى تعقيد أسئلة المقالي.

ونوه بأن أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد سواء الأسئلة المقالية أو الأسئلة الموضوعية التي عقدت على جهاز التابلت، لافتاً إلى أن منصة الامتحان عملت بكفاءة دون مشكلات تقنية.

امتحان الفيزياء غير مباشر

من جانبه، قال خالد غريب، طالب بالصف الأول الثانوي، إن امتحان الفيزياء غير مباشر والأسئلة المقالية تحتاج إلى وقت إضافي غير الوقت المحدد، لأن الأسئلة تحتاج إلى تفكير وخطوات عديدة في الحل.

وأضاف «غريب»، لـ«الوطن»، أن امتحان الفلسفة مباشراً وسهلا على عكس امتحان مادة الفيزياء.

وأكد يوسف ضياء، طالب بالصف الأول الثانوي، أنّ امتحان الفيزياء تطلب الاستفادة من الـ15 دقيقة المخصصة للراحة في الإجابة على أسئلته، لأنها كانت معقدة وتحتاج إلى المزيد من الوقت.