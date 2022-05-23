قرار إندونيسي مهم ينعش أسواق زيوت الطعام عالميا.. يبدأ تطبيقه اليوم

سمحت إندونيسيا باستئناف صادرات زيت النخيل اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد حظر استمر 3 أسابيع، حيث أوقفت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا - أكبر منتج لزيت النخيل في العالم - صادرات زيت النخيل اعتبارًا من 28 أبريل في محاولة لخفض الأسعار المحلية المرتفعة لزيت الطعام، ما أثار قلق أسواق زيت الطعام العالمية التي تكافح بالفعل مع نقص إمدادات زيت عباد الشمس بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

إندونيسيا ترفع الحظر عن صادرات زيت النخيل

وسبق وأعلن الرئيس جوكو ويدودو، رفع الحظر المفروض على صادرات زيت النخيل الخام وبعض المنتجات المشتقة الأسبوع الماضي، معربًا عن ثقته في أنّ أسعار زيت الطهي بالجملة تتجه نحو المستوى المستهدف وهو 14000 روبية (0.9546 دولارًا) للتر، حتى لو كانت أعلى حاليًا في بعض المناطق.

نسبة مساهمة زيت النخيل عالميا

ويشكل زيت النخيل، قرابة ثلث سوق الزيوت النباتية في العالم، حيث تمثل إندونيسيا نحو 60% من الإمداد، تليها ماليزيا التي تملك 30% تقريبا من الإمداد العالمي. وسبق وقالت إندونيسيا إنّها ستفرض ما يسمى بسياسة التزام السوق المحلي (DMO)، حيث يُطلب من المنتجين بيع جزء من منتجاتهم محليًا عند مستوى سعر معين، وذلك لضمان أمن الإمدادات.

وقال كبير وزراء الاقتصاد أيرلانجا هارتارتو، إنّ إندونيسيا تخطط للاحتفاظ بـ10 ملايين طن من إمدادات زيت الطهي في المنزل بموجب قواعد DMO، مضيفة أنّ وزارة التجارة ستنظم تنفيذها.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، أنّ متوسط​​ سعر زيت الطهي السائب بلغ 17 ألف روبية للتر الواحد حتى يوم الجمعة. وفي الأسبوع الماضي، نظم المزارعون مسيرات في جميع أنحاء إندونيسيا للاحتجاج على انخفاض أسعار فاكهة النخيل بنسبة 70%، حيث توقفت المصافي عن قبول الإمدادات بسبب امتلاء مخزون زيت النخيل.