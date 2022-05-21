وزير التموين: سعر زيت الطعام الخام ارتفع 120%.. هذا أكبر تحدي أمام العالم

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ مصر لديها احتياطي من القمح 4.1 مليون طن الآن، ومن المتوقع إضافة من 2.5 لـ3 ملايين طن من السوق المحلية ليكون هناك تأمين من القمح حتى يناير 2023.

مصر لديها 4.1 مليون طن احتياطي من القمح

وأضاف «المصيلحي» خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر، ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي في صناعة السكر بعد افتتاح مصنع السكر بقنا الذي كان يمثل هاجسًا في 2017، إذ كانت هناك أزمة غير مسبوقة في السكر ووصل سعره لـ20 جنيهًا، «في لحظة من اللحظات لم يكن موجودا»، بينما أقصى سعر له الآن 12 جنيهًا لكيلو السكر في السوق.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز

ولفت إلى أنَّ مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، والموسم المقبل سيبدأ في سبتمبر المقبل، «لدينا حتى الآن تعاقدات 5.5 شهر تغطينا ما بعد الموسم المقبل»، موضحًا أنَّ مصر تقدمت كثيرا في صناعة المكرونة، «استثنينا تصدير المكرونة الإسباجتي من مصر، بالرغم أن الأصل فيها قمح واحنا منعنا تصدير الأقماح والتصدير، لأن هناك تعاقدات فلابد أن نستمر على الحفاظ على جزء من السوق الخارجي».

وأكّد أنَّ الزيت يمثل أكبر تحدي في كل أنحاء العالم، ويعد من أكبر السلع التي عانت من التحديات ومن الأزمات، «زي النهاردة السنة اللي فاتت وصل طن الزيت الخام 750 دولار تقريبا بعد تحدي أزمة كورونا وصل لـ1300 دولار، والنهاردة في أزمة روسيا وأوكرانيا بنتكلم عن 1850 دولارا، بمعنى أصح سعر الزيت الخام القابل للأكل ضرب في 120%».