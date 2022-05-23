«تجارية القاهرة» توضح أسباب تقليص مدة إقامة الحجاج المصريين بالسعودية

كشف فتحى غازى، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، عن الأسباب التى دعت غرفة شركات السياحة إلى تحديد أقصى مدة لإقامة حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية خلال حج هذا العام بـ 20 يوما فقط.

وقال «غازي» إن تقليل فترة إختلاط الحجاج المصريين مع غيرهم من الجنسيات الأخرى فى ظل عدم الإنتهاء من جائحة كورونا لهذا العام كان السبب الرئيسى لإصدار رئاسة مجلس الوزراء وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان تعليمات بأن تتراوح مدة إقامة الحجاج المصريين بالسعودية هذا العام بين 15 إلى 20 يوما.

تراجع أعداد المتقدمين للحج هذا العام بنحو 40% عن 2019

وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران لـ«الوطن» أن تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحى سينتهى قبل منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 23 مايو، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين للحج هذا العام ستكون أقل من الأعوام الماضية.

وتوقع «غازي» أن تشهد أعداد المتقدمين للحج السياحى خلال الموسم الحالى تراجعا بنحو 40% عما كانت عليه عام 2019، موضحا أن غالبية الذين تقدموا للحج السياحى لهذا العام إختاروا التقدم للبرامج الإقتصادية .

وأشار «غازى» إلى أن أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام قد تشهد تغيرا عما ورد بالضوابط حال ارتفعت تكاليف خدمات الإعاشة بمخيمات منى وعرفات.

وتابع قائلا: «حتى الآن لم يتم تحديد أسعار خدمات إعاشة الحجاج بمخيمات مناطق منى وعرفات أو حال ارتفع سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه».

معاينة سكن الحجاج

وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية أن شركات السياحة ستبدأ بعد إنتهاء القرعة الإلكترونية لإختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج من إجمالى المتقدمين للحج السياحى لهذا العام والتى ستجرى الأسبوع المقبل، فى السفر للمملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن التى سيقيم بها الحجاج والتى لابد أن تتوافق مع الضوابط المصرية والسعودية فى تسكين الحجاج .