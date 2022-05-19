غرفة السياحة: المتقدمون للحج السياحي في 2022 لن يتجاوز 70 ألفا

قال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام سيتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف مواطن، بتراجع نحو 40% عن المتقدمين عام 2019.

وأشار «وحيد» إلى أن آخر موعد لتسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي هذا العام سيكون يوم الاثنين المقبل، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 مواطن من إجمالى المتقدمين لأداء الحج يوم 25 مايو الجاري.

إشتراطات التقدم للحج أحد أسباب تراجع الأعداد

وأرجع «وحيد» في تصريح لـ«الوطن» تراجع أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام للعديد من الأسباب، أهمها الاشتراطات السعودية والمصرية للمتقدمين للحج، والتى حظرت تقدم من هم فوق 65 عاما وأقل من 25 عاما، فضلا عن من أدى الحج قبل ذلك، إضافة إلى قلة أعداد التأشيرات المخصصة للحج السياحي، والتي شهدت تراجعا بلغ نحو 75% عما كان عليه عام 2019 وقبل حدوث جائحة كورونا، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج الحج.

انتهاء شركات السياحة من تسويق برامج الحج

وأوضح أن غالبية شركات السياحة انتهت من تسويق برامج الحج الخاصة بها، وبدأت في تسجيل أسماء المتقدمين لها على موقع وزارة السياحة، وكذلك على البوابة المصرية للحج، لافتا إلى أن كل المتقدمين للحج هذا العام دفعوا رسوم جدية الحجز قبل تسجيل أسمائهم.

وأشار إلى أن قيمة جدية الحجز بالنسبة للمتقدمين للبرامج الاقتصادية تبلغ نحو 20 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحى فئة 5 نجوم 30 ألفا، لافتا إلى أن رسوم جدية الحجز ستُرد لمن لم يحالفه التوفيق في القرعة قبل يوم 24 يونيو المقبل، منوها إلى أن غالبية المتقدمين لأداء الحج السياحي هذا العام سيتقدمون للبرامج الإقتصادية.

يشار إلى أن برامج الحج السياحي هذا العام قُسمت لمستويين فقط، الأول هو المستوى الاقتصادي (طيران)، والآخر هو مستوى 5 نجوم.